Está club de fiesta por sus diez años

"Pues este año fue un año histórico para nosotros, nos llevamos prácticamente en la Finca Jr, yo digo que todo, bueno no todo nos faltaron algunas categorías en algunas que no participamos, pero desde la biberón fuimos campeones de copa, liga, campeonísimos y campeón de goleo se lo llevó Oscar Saúl, en la BB nos llevamos el segundo lugar en copa, campeón de liga y campeón de goleo Ángel Hermida, en la infantil B nos llevamos el campeón de copa, tercer lugar de liga y el campeón de campeones lo ganamos también nosotros y el goleo se lo llevó Iker Arturo, en la infantil A, nos llevamos tercer lugar de copa, liga, en la juvenil A fuimos segundo lugar de copa, primer lugar de Liga y campeón de campeones, y en la juvenil C nos llevamos tercer lugar de copa y campeón de goleo Hugo López.

Así mismo, mencionó los títulos que le entregaron por parte de la Liga Municipal de fútbol, tras la suspensión del torneo por la pandemia del Covid-19.

"En la liga municipal la temporada pasada nos llevamos un torneo que suspendieron por pandemia, nos premiaron con base a la tabla y pues también íbamos en buenos lugares y este torneo en la biberón que acaba de concluir fuimos campeones, en la BB nos llevamos campeón de copa, de liga y campeón de campeones, nos llevamos el goleo, en la infantil B nos llevamos el tercer lugar de copa y campeón de goleo, y en la infantil A un tercer lugar.

Muñoz Moscoso dijo que tendrán un viaje a Orizaba el próximo mes y también hizo la invitación de quién se quiera unir a las filas del Atlético Chivería será bienvenido.

"Solo para invitarlos en un mes tenemos un viaje a Orizaba y también para el nuevo torneo 2021-2022, invitar a todos los niños que quieran aprender a jugar futbol, somos una escuela totalmente formativa y también trabajamos los valores con los niños".

Los interesados podrán solicitar mayores informes e inscripciones llamando al teléfono 2299365739 o bien contactarlos vía Facebook en su página Atlético Chivería FC o asistir en el campo de Chivería de Arena de lunes a jueves de 4 a 7 de la tarde.

