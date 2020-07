´Es injusta mi suspensión indefinida´: Julio César Chávez Jr

La suspensión indefinida que expidió la Comisión Atlética de Nevada por negarse a realizar un control antidopaje es ´injusta´, afirmó el mexicano Julio César Chávez Jr.

´Mi abogado en Nevada ya metió creo la demanda contra (la Comisión de) Nevada diciendo que no hay nada, que nosotros hayamos hecho algo malo. Todos los antidoping han salido negativos. Hemos estado abiertos a todo´, declaró Junior en el programa en vivo 'No Puedes Jugar Boxeo', aseguró, de acuerdo con información de Récord.

Cabe señalar que el Hijo de la Leyenda del boxeo mexicano no atendió al personal de la Asociación Anti Doping Voluntario (VADA) en octubre de 2019, antes de su combate del 20 de diciembre contra Daniel Jacobs, donde perdió por nocaut técnico al no salir al sexto round, debido a una lesión en la nariz.

´El día que ellos quisieron hacerme el doping yo no tenía licencia de boxeador. Es como hacerle uno a Mike Tyson ahorita; no tienen la manera. ¿Cómo te van a hacer un antidoping si no tienes licencia como boxeador? Esa es la situación, pero desgraciadamente esa Comisión de Nevada ha sido muy, muy criticada y en otros casos pareciera que ha pasado lo contrario. Se me hace injusto, injusto totalmente para mí que me hayan hecho algo de nada´, detalló.

También, recalcó, que no no entiende la razón por la cual lo difamaron antes de la pelea frente a Jacobs y aseguró que no hizo nada malo, pues se realizó todos los doping y salió negativo, además de asegurar que está limpio y preparado para seguir con su trayectoria deportiva.

´Pienso que cualquier Comisión en Estados Unidos, que no sea la de Nevada, si ven el caso van a darme permiso porque nunca he hecho nada malo´, añadió.