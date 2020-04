Entre lágrimas, ´Chicharito´ Hernández habla del fallecimiento de su abuelo

A través de un video publicado en Instagram, Javier el ´Chicharito´ Hernández expresó su agradecimiento a todas las personas que le enviaron el pésame a raíz de la muerte de su abuelo, Tomás Balcázar, figura emblemática de las Chivas.

El jugador de los Angeles Galaxy confesó con la voz entrecortada que debido a la muerte de su abuelo tiene problemas para ejercitarse.

"Él se realizó, vio realizar a muchas personas y nada, pues aquí seguirá y pues nada pues agradecerles. Me cuesta mucho trabajo hacer ejercicio porque me recuerda mucho a él, muchísimo más de lo normal, por eso hice este live, quería expresarles todo esto para ver si me ayudaba un poco. Me río porque me imagino a mi abuelo diciéndome órale pendejo, a trabajar" comentó el delantero.

A su vez, externó su tristeza por no poder estar con su familia en los últimos minutos de vida de su abuelo, pues por la situación de emergencia sanitaria que se vive a nivel mundial no pudo viajar a Guadalajara.

El mexicano expresó que intentará hacer ejercicio por más trabajo que le cueste y reiteró su agradecimiento a todos los que lo escucharon durante su transmisión en vivo.