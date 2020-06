En Chivas hay peleas por titularidad, reveló Alexis Vega

Durante las prácticas, la competencia en el club Chivas por un puesto en el once titular es al máximo, así lo reveló Alexis Vega, delantero del Guadalajara, quien comentó que todos los jugadores disputan a tope cada entrenamiento, pues tratan de convencer a Luis Fernando Tena.

´El nivel que tiene cada uno de mis compañeros es grandioso. Lo hemos visto en los entrenamientos en donde hay peleas, discusiones por lo mismo de que de que todos queremos jugar´, explicó para Chivas TV.

De igual manera, Alexis Vega aseguró que está peleando por su lugar, pues no se siente un titular indiscutible, ya que sus compañeros también pueden ocupar su lugar y no puede permitirse bajar el nivel si desea continuar en en el once ideal.

´Sabemos de la importancia de cada uno de nosotros, es un equipo muy amplio en el que si alguno no llega a estar se puede suplir sin ningún problema. Eso caracteriza a este equipo, todos están a la orden cuando se necesite´, aseveró.

A la par, el jugador de las Chivas explicó que se siente cómodo en diversas posiciones del terreno de juego del campo en las que lo ha ubicado Luis Fernando Tena, aunque señalo que le gustaría jugar detrás del centro delantero.