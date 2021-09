El veracruzano Giovanni "Impacto" Straffon expone el título ligero ante Daniel Hughes

La pelea está pactada a 12 rounds y se estará desarrollando a partir de las 6:00 de la tarde hora de Inglaterra (alrededor de las 12:00 del día tiempo del centro de México), en las instalaciones del HeadingleyStadium, donde el púgil jarocho saldrá dispuesto a matar o morir con tal de retener su fajín.

Ayer se llevó a cabo la ceremonia de pesaje sin ningún contratiempo para el mexicano quien finalmente arrojó los 65 kilogramos establecidos para este combate por lo que se declaró listo para subir este sábado al ring.

Tras concluir el careo y pesaje, Giovanni "Impacto" Straffon mencionó "este sábado sabrán lo que es tener a un hombre que ha pasado por mil cosas en su vida, hoy van a ver una bestia en toda la extensión de la palabra".

"Hoy sabrán quien soy y no necesito callarle la boca a nadie, me seguiré demostrando porqué estoy aquí y porqué soy campeón mundial, simple y sencillamente van saber quién es el suicida isleño, no me pienso bajar de ese ring, si no es con el cinturón" sentenció.