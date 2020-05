El mundo del deporte celebra la reanudación del Bundesliga

El día de hoy, la Bundesliga celebró su regreso histórico al futbol de primer nivel tras haber detenido todas las actividades deportivas por la pandemia de COVID-19.

El mundo del deporte se unió a la celebración del torneo alemán, pues a través de redes sociales varios equipos de fútbol a nivel internacional compartieron mensajes motivando a los jugadores de la Bundesliga en esta reactivación de su temporada.

Entre los clubes que se unieron a la celebración de la liga alemana destacaron el Barcelona de España, Pachuca y Mineros de Zacatecas de México.

