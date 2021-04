El mes de mayo, la esperanza para reanudar actividades

Por más que se pide y se llame a la calma y concordia porque el desastre que ha ocasionado el Covid-19 hasta ahora, es una prueba irrefutable de que hay que tenerle mucho respeto, y si en este caso el deporte amateur porteño se ha mantenido en el confinamiento y quienes practican una disciplina, la han sabido respetar, entonces pronto estaremos compartiendo la oportunidad de ver el retorno a las canchas.

Y es evidente que esto ha contribuido a que los contagios de esta pandemia conocida científicamente como Sars-Cov2, no hayan sobrepasado la línea del deporte, a pesar de que algunos por irresponsabilidad de otros, fueron contagiados y nos tuvieron que abandonar de este mundo terrenal.

Pero aquellos acostumbrados a vivir del deporte, aún no digieren que esto que está sucediendo sea para tanto y critiquen y exijan a las autoridades que dejen de evitar que no haya actividades en las diversas disciplinas.

Qué bueno que los padres de familia se han apegado a la verdadera responsabilidad de cuidar de la familia, desde el más chico, hasta el adulto mayor que han sido los más atacados por el coronavirus que contamina y mata.

Sí es cierto que todos quieren hacer deporte, aunque no sean deportistas como tales, pero también esta enfermedad ha estremecido la mentalidad de la mayoría, que les recuerda que si no hacen un poco de actividad deportiva en casa, son presa fácil del Covid-19 que se apodera ahora también, de jóvenes y niños; considerándose entonces que a todos les puede tocar y más con las variantes que resultan ser más agresivas y que, por lo tanto, si no se respeta con firmeza el no asistir a lugares donde haya aglomeración, entonces los posibles rebrotes que literalmente están agazapados, vuelvan a frenar los intentos de regresar pronto a la práctica de un deporte en los campos y canchas.

RESPETO POR

LA ESPERA

La mayoría de organizaciones como de futbol y basquetbol que predominan por sus múltiples aficionados, como también los pocos softboleros y beisbolistas, que se resisten a mantener viva la ilusión de estos deportes que en su momento y en la historia en esta localidad, hubo muchos clubes que peleaban por el banderín y eran las grandes finales que, la verdad, también se disfrutaba.

O también en el voleibol de colonias populares donde también se han solidarizado con las autoridades que les piden ¡aguanten!, porque esto no es un juego y vaya que al igual que la mayoría sí se han disciplinado.

MAYO LA

ESPERANZA

Concretando las posibilidades de ese posible regreso, si las condiciones de disciplina de toda la población sigue mostrándose por doquier, y en donde no, que las mismas instancias de quienes gobiernan las sometan con acciones más severas, entonces podríamos avizorar que a finales del mes de mayo, se podría ver la tan ansiada luz al final del túnel.

En efecto, esa es la tendencia, por lo que es momento de unir más fuerza de voluntad, para que nadie se desespere y que por bien de todo, si hay que comenzar de cero para hacer deporte, ¡Qué así sea!, y que el ¡Semáforo Verde aparezca y que se sostenga para siempre!. ¡SIGAMOS HACIENDO CASO POR FAVOR!.