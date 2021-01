Drew McIntyre da positivo a COVID-19

El actual campeón de la WWE, Drew McIntyre, arrojó positivo a COVID-19 en la prueba de detección que se realizó, por lo que no participar en los siguientes programas de Raw y posiblemente tampoco en Royal Rumble.

A través de un comunicado difundido en su sitio web oficial, la WWE informó que Drew McIntyre dio positivo por COVID-19 y ya se encuentra en cuarentena, siguiendo los protocolos sanitarios correspondientes.

Hasta el momento, se desconoce el estado del luchador de la WWE, pero en caso de no resultar negativo previo al Royal Rumble, se perderá la oportunidad de defender su título ante Goldberg.

Cabe señalar Goldberg apareció para encarar a McIntyre y lo retó por el campeonato de WWE en Royal Rumble, el primer PPV del año de la empresa.

