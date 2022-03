dominio_de_tuxpan_en_canotaje_dentro_de_los_je

El segundo puesto lo ocupó el anfitrión, Pánuco, que sumó un total de 43 preseas, 11 áureas, 16 de argenta y 16 bronces, además de un total de 506 puntos.

Los Juegos Estatales Veracruz 2022 reunió durante el pasado fin de semana en la "Cuna del Huapango" a un total de 85 atletas que buscaron un lugar en los Juegos Nacionales CONADE Baja California 2022.

Resultados

En la K2-1000 Sub 15, Santiago Saucedo/Florentino Serrano (Tuxpan); Vicente Moratoria/Gael Del Ángel (Pánuco) y César García/Ángel Olivares (Tuxpan); en la C1-1000 Sub 15: Diego Jacobo (Tuxpan), Ángel Cruz (Tuxpan) y Carlos Francisco (Tuxpan); en la K2-1000 Sub 23 Christian Mejía/Carlos Madrigal (Tuxpan), Senen Salazar/Rubén Rocha (Pánuco) y Jorge Pineda/Diego Loyola (Tuxpan).

Mientras que en la C1-1000 Sub 18: Dorian Francisco (Tuxpan), Héctor Rodríguez (Tuxpan) y Martín Velasco (Pánuco); C1-1000 Sub 23: Isaac Meza (Tuxpan), Julián Ledezma (Pánuco) y en la K1-1000 Sub 15: Fernando Montes (Tuxpan), Damián Velázquez (Tuxpan) y Florentino Serrano (Tuxpan).

K1-1000 Sub 18: Abad Guzmán (Pánuco), Héctor Argüello (Pánuco); Ángel Baldelamar (Tuxpan); en la K1-1000 Sub 23 Rolando Romo (Tuxpan), Carlos Madrigal (Tuxpan) y Rubén Rocha (Pánuco) y en la K2-500 Sub 15: Santiago Saucedo/Fernando Montes (Tuxpan), Vicente Morato/Gael Del Ángel (Pánuco) y César García/Ángel Oliveros (Tuxpan).

En la K2-500 Sub 18: Ángel Baldelamar/Carlos Muñoz (Tuxpan), Diego Aron/Héctor Argüello (Pánuco) y Christopher Cárdenas/Abad Guzmán (Pánuco); K2-500 Sub 23: Jesús Guerrero/Harin García (Pánuco), Christian Mejía/Jorge Pineda (Tuxpan) y Ángel Gutiérrez/Rafael Ruiz (Pánuco); en la K1-2000 Sub 15: Damián Velázquez, Fernando Montes y Joshua Cruz, todos de Tuxpan.

Finalmente en la K1-2000 Sub 18: Abad Guzmán (Pánuco), Luis Del Ángel (Tuxpan) y Diego Basurto (Pánuco); K1-2000 Sub 23: Rolando Romo (Tuxpan), Rubén Rocha y Harin García, de Pánuco ambos.

/lmr