Destacan jóvenes al lograr pase nacional

Añadió que los 40 los judokas que lograron su calificación al Nacional clasificatorio "Tomoyoshi Yamaguchi", tendrán que esperar a conocer la sede que todavía no se define y que el último filtro para los Juegos Nacionales CONADE 2022.

Destacó que avanzaron al nacional clasificatorio, Fernanda Montserrat Landa Valencia y Mauro Alexander Guatemala García, ambos de Xalapa, quienes fueron medallistas de oro en los pasados Juegos Nacionales CONADE 2021.

Noticia Relacionada Cumple sueños

Palma Valerio señaló que los calificados al nacional clasificatorio en las categoría Sub 15 fueron 13 judokas, 14 más en la Sub 18 y 13 más en la Sub 21, entre rama femenil y varonil.