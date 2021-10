dejan_en_buenas_condiciones_la_cancha_de_voleibol_satelta

Una de las organizaciones que de verdad trabajó para que su escenario luciera en buenas condiciones, fue el Voleibol Mixto Satelta, que reunió a delegados, árbitros y parte de la directiva para poner manos a la obra, chapear y dejar relucientes las instalaciones que se ubican en la colonia Rancho Alegre Uno.

Una vez las autoridades deportivas autorizaron que podrían volver a jugar, la directiva de este circuito al frente de Don Daniel Torres Ruiz, se organizó y con un grupo de 10 personas limpiaron la maleza crecida que ya estaba invadiendo la cancha principal y la alterna, así como también las bancas y basura acumulada que ya empezaba a tener mal olor.

LÁMPARAS

FUNDIDAS

Por otro lado Don Daniel Torres Ruiz, presidente de esta organización, dijo que pese a que aún no han utilizado las lámparas éstas ya no prenden, aunque al momento de la prueba al entregarlas si funcionaron.

"Entre las novedades que encontramos es que en el lado de las canchas de voly, no hay alumbrado, debido a que las lámparas no prenden y los baños uno cerrado y el otro junto con el sistema de agua vandalizado, son 25 reflectores de led que no funcionan y que fueron colocados por la empresa Proyectos Industriales y de Servicios S.A.DE C.V., misma que se contrató por parte del gobierno y que nunca se utilizaron por la situación de la pandemia, pero ahora que regresamos no encienden, aunque cuando se realizó la entrega funcionaron bien".

Cabe hacer mención que el Voleibol Mixto Satelta reiniciará actividad con nuevos Torneos, con la finalidad de que todos los que deseen participan puedan armar bien sus equipos.