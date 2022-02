¡Deja el béisbol!

"Gracias a mis padres que desde pequeño me forjaron el amor por este bonito deporte que es el béisbol y que ha sido gran parte de mi vida.

"La decisión fue exacta y correcta, terminé una muy bonita carrera, y con mi familia, todos estuvimos de acuerdo", expresó Humberto Sosa Ahumada, con la voz quebrantada, al anunciar su retiro oficial de los diamantes.

Sosa Ahumada, acompañado de su familia, histórico en los desaparecidos Rojos del Águila de Veracruz, no pudo evitar las lágrimas al momento de agradecer a todos quienes le han acompañado en su carrera deportiva profesional.

"Humber" tuvo al lado suyo la presencia de sus padres, el ingeniero Carlos Sosa Lagunes y Narcisa Ahumada quienes, como siempre, estuvieron cuando inició en infantiles su camino en el rey de los deportes.

Igual a su lado, la compañera de su vida, Antonella Capaceta Parra, con quien ha formado su familia, con sus hijos Antonella y Humberto Sosa Capaceta.

También estuvieron sus hermanos, Mariluz Sosa Ahumada y el también ex pelotero profesional Carlos Sosa Ahumada y su esposa Cristal Márquez López, además de su primo José Zarur.

Así como ex compañeros suyos como Enrique "Víbora" Osorio y Kevin Flores, con quienes jugó desde infantiles.

"Estoy muy agradecido con todo lo que he dio este deporte y orgulloso por haberlos representado, así como con los equipos donde participe y donde siempre me entregue al 100 por ciento.

"Haber representado a mi país ha sido lo máximo y de la forma en que lo hice, estoy muy contento y orgulloso", enfatizó el medallista de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Mayagüez 2010 y también jugó en Veracruz 2014.

Mejor momento

-¿Cuál es el momento en tu carrera deportiva con el que más te quedas?

- El campeonato que tuve con los Rojos del Águila (de Veracruz), fue de los más importantes y significativos para mí, por la forma en que pasó y que estuviera ahí mi familia.

Humberto Sosa Ahumada fue pieza clave en el gallardete que en el 2012 consiguió la organización veracruzana, pues con sus largos batazos mantuvo en la pelea a los Rojos del Águila.

Sosa Ahumada inició como infield, sin embargo, la posibilidad de ir a una organización de Grandes Ligas, se la ofrecieron, solo que debía jugar como receptor, así, fue firmado por los Rojos de Cincinatti.

Inició su camino en Liga Mexicana de Béisbol en el 2010 con los desaparecidos Petroleros de Minatitlán, donde coincidió con su hermano, Carlos Sosa Ahumada.

El pelotero veracruzano jugó durante seis temporadas con los Leones de Yucatán, con los que fue campeón en el 2018.

"Decidí retirarme ahora que todavía estaba en buen momento, fue una decisión que tome luego de que con Leones perdimos la Final del año pasado, fue el momento exacto, porque me voy sin ninguna lesión grave", expresó.

Con El Águila

-¿Te planteaste la posibilidad de retirarte con el Águila de Veracruz?

-Sí, ¡claro, me hubiera gustado mucho!, terminar donde (lágrimas), el equipo me dio muchas satisfacciones y yo también, pero no se dieron las cosas.

"Humber" también jugó en la Liga Mexicana del Pacífico, donde vistió las franelas de Venados de Mazatlán, Mayos de Navojoa, Yaquis de Ciudad Obregón y Sultanes de Monterrey.

Humberto Sosa Ahumada, de 36 años, 16 de ellos como pelotero profesional, tuvo un récord cercano a los mil imparables, conectó 925 totales. Es licenciado en administración.

Igual quedó cerca del centenar de cuadrangulares, pues en 91 ocasiones pegó batazos de cuatro estaciones, y remolcó 499 carreras.

Orgulloso

Totalmente desbordado en emociones, el "inge" Carlos Sosa Lagunes, sin poder evitar las lágrimas, agradeció a todos aquellos entrenadores que tuvo su hijo al inicio de su carrera como pelotero.

"Le deseo lo mejor en lo que siga con su vida, ahora decidió retirarse y en buena forma. En Leones querían que siguiera, pero ahora, ya decidió y adelante en su siguiente etapa", aseveró.

Mientras que Carlos Sosa Ahumada, ex antesalista profesional, recordó que le tocó ser "chaperón" de Humberto, que además de su hermano, es el amigo, es el orgulloso pelotero veracruzano.

"El hecho que haya decidido dejar el beisbol profesional, habla de que no solo se va a enfocar a su familia, sino que termina una etapa, no solo para él, sino también para el beisbol veracruzano.

"Le deseo muchísimo éxito en la etapa que ahora inicia. Gracias a Dios se va sin lesiones graves y lo hace todavía con una invitación de Leones de Yucatán para seguir", manifestó Carlos Sosa Ahumada.

Enrique "Víbora" Osorio recordó que desde niño compartió diamante con Humberto Sosa Ahumada, además de otros peloteros, quienes llegaron al profesionalismo.

"Es el sueño de todo niño llegar a jugar profesional, yo no pensé que tantos de esa camada llegáramos al profesionalismo, eso también gracias al ingeniero Carlos Sosa Lagunes que como manager fue estricto con nosotros", expresó.

/dj