dan_paso_al_anual_de_golf_en_el_club_campestre_coatzacoalcos

No como en los primeros años del nuevo milenio, en donde la algarabía previa a los diversos torneos prevalecía, pero sí con la ansiedad de volver a sentir la competencia entre sí y sentirse muy propio en lo que ha sido, para muchos su club de todos los tiempos practicando el golf, hoy se dan a la tarea de celebrar los 50 años de fundación, dándole duro al bastón y a la "cacariza".

El paso a las actividades comienza desde muy temprano en este 17 de septiembre, con una ceremonia sencilla pero significativa, donde directivos concederán el drive de honor a invitados especiales. El evento finalizará el domingo.

Un evento muy particular y, singular a la vez, porque independientemente que lo mejor es ir por el mejor score y poder pasar el clásico corte, es indudable que los premios especiales que han puesto para los que se acerquen a los hoyos señalados o ya de plano si la suerte les acompaña, pues llevar el ¡Hole In One! que cuenta con sensacionales premios.

Y eso anima a damas y caballeros que desde muy temprano uno, y otros después del mediodía, sortearán una vez más y luego de tanto tiempo de espera, una competencia para lucirse y poder ganar.

Pero es también un momento para que se recuerde, a los que hicieron historia, a los que dejaron profunda huella; unos dejando la pelota dentro del hoyo al golpear de un solo tiro, y convertirlo en ello, la hazaña de este deporte, otros con sus impecables tareas de luchar y luchar aunque poco lograban alcanzar, pero lo importante es que como se divertían caminando las grandes distancias, sí, todo ello, servirá para recordar, pero a la vez, de aquellos que dieron y pusieron el alma para defender lo que gracias a mucha gente que intervino, el Club Campestre Coatzacoalcos, es hoy por hoy, el que se ha conservado activo de los longevos clubes de la sociedad porteña.

El sistema de competencia se basará bajo el tradicional Medal Play a 54 hoyos, en Categorías, AA, A, B, C, D, E, Damas y Seniors.