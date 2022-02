Cumple sueños

"A mí me pide que me abra para salir jugando y cuando no tenga a quien darle por la banda, que se la regrese al central para que me la vuelva a tocar", externó.

Estricto

Noticia Relacionada Congreso de Veracruz recibe iniciativa de CGJ para derogar ultrajes a la autoridad

Calificó a Carlos "Mono" Carús como un entrenador estricto, pero que los educa bien, "además que los entrenamientos son buenos y me ayudan a mejorar cada día".

Velázquez Jiménez tiene muy claro los objetivos con Charales, ganar títulos, que el equipo se haga aún más grande y que lleguen más niños para que la organización se expanda, incluso más allá de sus fronteras. Mencionó que ha sido dos veces seleccionado en las categorías 2010 y 2011, uno de esos torneos jugado en Tuxpan "donde nos fue muy bien al ubicarnos en segundo lugar".

Recordó que también asistió a un torneo en Torreón, en donde si bien solo alcanzaron los cuartos de final, el certamen fue interesante.

Es Tigre

El defensa lateral de Charales reveló que es seguidor de los Tigres de la UANL, donde juega André-Pierre Gignac, del que le agrada la forma de jugar del francés, aunque en su corazón lleva a los Tiburones Rojos de Veracruz.

A nivel internacional le gusta el Real Madrid, así como el portugués Cristiano Ronaldo cuando vestía la camiseta blanca, "aunque ya no está en el equipo, le sigo yendo al Madrid".

Indicó que otro de los jugadores del conjunto blanco que le agrada es el brasileño Marcelo, quien juega en su posición, "por su técnica en el manejo de la pelota".

Sueños

Jugar profesional es el sueño de Alan Santiago Velázquez Jiménez, "ser famoso y tener un reconocimiento en el fútbol".

Agregó que también la escuela es parte de sus prioridades, aunque se sinceró al decir que hoy en día no tiene claro qué le gustaría estudiar. Y aunque su padre juega al futbol, Alan confesó que quien le inculcó este deporte fue su abuelo, el famoso "Gato" Jiménez, ex arquero y actualmente entrenador de esta posición en la Escuela de Pachuca.

A sabiendas que tenía al maestro en casa, en la posición de cancerbero, Velázquez Jiménez le agradó más jugar en el campo, tal y como lo hace en este momento con Charales.