Cruz Azul no tendrá más refuerzos para el torneo, afirma Reynoso

Juan Reynoso, director técnico de Cruz Azul, informó que está cerrada la plantilla del conjunto cementero para el Guardianes 2021, por lo que no se buscará a ningún jugador más en el extranjero.

Esto luego de que se anunciara la llegada del central Alexis Peña, además de los regresos de Guillermo 'Pol' Fernández y Walter Montoya, quienes estuvieron a préstamo con Boca Juniors y Racing Club, respectivamente.

Según información de AS, el estratega celeste reconoció la dificultad que enfrentó ´La Máquina´ al hacer contrataciones, pues el mercado era corto y nadie deseaba prestar jugadores.

"Por la coyuntura del club, no hubo opciones accesibles, que le convinieran a ambas partes. Por eso, de una u otra forma, sólo logramos que venga Alexis y nosotros, particularmente quien habla, no vamos a traer por traer. Si no venía alguien mejor a lo que teníamos, creo que es poco inteligente presionar para que venga algún refuerzo que no termine siendo refuerzo", mencionó, de acuerdo con el medio ya citado.