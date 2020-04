Cristiano Ronaldo manda emotivo mensaje al público

Ante la contingencia sanitaria que se enfrenta a nivel mundial, Cristiano Ronaldo publicó un mensaje motivando a la población a unir fuerzas ante la pandemia provocada por el virus COVID-19.

El futbolista portugués subió un par de fotos donde porta dos caretas, una con la bandera de Portugal y otra con la bandera de Italia, país en el que actualmente continúa su carrera y uno de los países más afectados por la situación actual.

"En este momento tan difícil para nuestro mundo, es importante que nos unamos y nos apoyemos. Hagamos todos lo que podamos para ayudar" expresó, a través de su cuenta de Twitter.

In this very difficult moment for our world it is important we unite and support each other. Let´s all do what we can to help. #beyondthemask #nevergiveup pic.twitter.com/SQjkeRlSw8