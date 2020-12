Cristiano Ronaldo es elegido mejor jugador del siglo XXI

Cristiano Ronaldo se llevó el principal galardón de los Globe Soccer Awards que se celebra en Dubai, pues fue elegido el mejor jugador del siglo XXI, superando a los finalistas Lionel Messi y Mohamed Salah.

´Gracias a ustedes, a todos los que me han votado, a mi familia, a mi mamá y hermanas. Estar nominado junto a grandes futbolitas es un honor para mí. Esto me motiva aún más y me ayuda para seguir trabajando y estar en lo alto´, comentó Cristiano Ronaldo, según información de Récord.

CR7 no deja de acumular condecoraciones, ya que tiene bajo su brazo cinco Balones de Oro, tres Premier League, dos Ligas españolas, cinco Copas de Europa y una Eurocopa de Naciones.

Cabe señalar que este año ´El Bicho´ no obtuvo el galardón a mejor jugador del 2020 pues el premio fue para el polaco Robert Lewandowski, pieza fundamental para alzar la orejona para el Bayern Munich.