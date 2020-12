CR7 confesó que extraña a la afición en los estadios

Previo a recibir el galardón a mejor jugador del siglo XXI en la entrega de premios de los Globe Soccer Award, Cristiano Ronaldo afirmó que extraña la ovación de la afición en los estadios, durante una charla junto a Iker Casillas y Robert Lewandowski.

´El Bicho´ habló sobre la difícil situación en la que la pandemia ha dejado al fútbol a nivel global y expresó cómo vive la ausencia de los fans en los estadios.

´No me gusta nada jugar en estadios vacíos. Sin aficionados el futbol no es nada. Jugar en estadios vacíos es aburrido, en mi opinión. Respeto todos los protocolos y por supuesto que la salud es lo primero, pero no me gusta´, comentó.

´Me gusta escuchar a la gente gritar y que hagan 'uuuuuuuuuhhhhhh'. Ver como en todo el mundo la gente y otros jugadores hacen el grito me motiva´, agregó.

Cabe señalar que Cristiano Ronaldo se impuso al argentino Lionel Messi, Ronaldinho y a Mohamed Salah en la votación, elegida por la afición.