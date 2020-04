Concacaf suspende finales de Nations League

La contingencia sanitaria sigue pasando factura al deporte en el mundo y el futbol no es la excepción. Este viernes, la Liga de Naciones de Concacaf , que se alistaba para entrar en su etapa de Final Four en el mes de junio fue suspendida de manera oficial, así lo informó el máximo organismo del área.





Debido a que el brote de coronavirus no cede en el mundo, Concacaf decidió que los duelos entre Mexico vs Costa Rica y Estados Unidos vs Honduras no se llevarán a cabo en las fechas previstas.





"Dada la situación actual de salud pública, y luego de consultar con la FIFA sobre el calendario internacional de fútbol, hemos tomado la decisión de suspender las Finales de la Liga de Naciones Concacaf 2020, programadas del 4-7 de junio de 2020 en las áreas de Houston y Dallas", se lee en el comunicado oficial.





No obstante, Concacaf aseguró que el certamen se reprogramará próximamente, con la autorización de FIFA. Sin embargo, el tiempo será el principal enemigo del TRI, que tras el Final Four se encontraría con el arranque de las eliminatorias rumbo a la Copa Mundial de Qatar 2022.





"El torneo se reprogramará para una fecha posterior y en sedes por determinar. Esto se confirmará después de más discusiones con la FIFA sobre las ventanas internacionales restantes en el calendario de futbol, y obviamente estará sujeto a que las autoridades de salud pública determinen que es seguro reanudar los eventos deportivos profesionales".