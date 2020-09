Concacaf aplaza eliminatorias rumbo a Qatar hasta el 2021

Este martes, la Concacaf dio a conocer que, tras reunirse con la FIFA, determinó que las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022 no comenzarán este año como se tenía previsto e iniciarán hasta marzo del 2021.

A través de un comunicado, la Concacaf informó que dicha decisión se tomó debido a que la pandemia, ocasionada por el virus COVID-19, aún está latente en algunas de las regiones que comprende la confederación.

´Concacaf y la FIFA han acordado conjuntamente que los clasificatorios de Concacaf para la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 no se disputarán en los periodos internacionales FIFA de octubre y noviembre de este año, sino que la primera ronda dará comienzo en marzo de 2021´, se leyó en el comunicado.

De igual manera, el organismo detalló que varios de los países que están en la clasificación han aplicado restricciones de viaje, lo que dificultaría la disputa de partidos internacionales por parte de las 30 selecciones nacionales.

Cabe señalar que el nuevo calendario, que iniciará en marzo, aún se está planeando, por lo que se dará a conocer más adelante.

Update on the Concacaf Qualifiers for the FIFA World Cup Qatar 2022 https://t.co/5OK6XtibM6



Actualización sobre los clasificatorios de Concacaf para la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 https://t.co/Pwn7zpXQxJ pic.twitter.com/tNNuiTqqDe