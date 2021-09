¡Con todo! Toros Veracruz busca el título de la Zona Sur

Los porteños buscarán conservar la ventaja que sacó en el partido de Ida, en el que se impusieron por marcador de 1-0 con anotación de Manuel García. Aunque la empresa no será fácil para los dirigidos por Hugo Chávez Fernández, porque si bien es cierto llevan ventaja, no es algo que les de tranquilidad.

Armas letales

Será fundamental para Toros Veracruz tomar el control del mediocampo y no ceder la posesión del esférico, pues América Leyendas demostró que tiene jugadores con talento en sus botines.

Los pupilos de Juan Carlos "More" Mosqueda saben bien que no hay mañana y deben salir a empatar el marcador global en los primeros minutos, pero sobre todo, no cometer descuidos en sector defensivo, porque los astados tienen gente de peligro en la delantera.

Se esperan un partido intenso, de mucho roce, pues los jugadores de ambos conjuntos, si bien es cierto tienen talento, también saben meter fuerte la pierna y está claro que nadie va a ceder un espacio al rival.

Final Nacional

En la Zona Norte el equipo de Miguel Auza F.C. de Zacatecas, dio la campanada al ganar la Final a Coras de Tepic, luego de empatar a un gol en el partido de vuelta e imponerse por un marcador global de 3-2.

Los verdiblancos que dirige Aarón Arredondo ahora esperan al campeón de la Zona Sur para disputar la Gran Final Nacional programada para el próximo 26 de septiembre en el legendario Agustín "Coruco" Díaz de Zacatepec, Morelos.