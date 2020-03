¿Cómo hacen Home office los americanistas?

A todos los futbolistas de las Águilas les dieron una bicicleta para completar las rutinas del preparador físico, Giber Becerra.

El plan inicial en América era el de regresar a las actividades este viernes; sin embargo, después de que los directivos de la Liga MX decidieron poner una pausa indefinida y mandar a los equipos a sus casas por la emergencia sanitaria, la instrucción en el Nido fue que sus jugadores y Cuerpo Técnico se mantuvieran en sus casas trabajando por su cuenta para mantenerse en buen estado físico, y para ello, les hicieron llegar bicicletas y equipo de entrenamiento que utilizarán bajo las indicaciones del preparador físico del club, Giber Becerra, quien transmite en vivo las rutinas que los jugadores deben de seguir.

Además, se sabe que a toda la plantilla le fue entregado un plan de trabajo y una serie de indicaciones y labores específicas que tendrán que realizar durante el tiempo en el que los jugadores estén entrenando desde sus casas para mantenerse en ritmo hasta que se reanuden las actividades.

Cabe mencionar que la orden de la dirección de Coapa aplica para todas las categorías del club: Sub 20, Sub 17 y Sub 15, además, del equipo Femenil, mientras que el torneo de los chicos del equipo Sub 13 a celebrarse en el mes de abril se canceló.

Otra de las instrucciones que recibió la plantilla azulcrema, es que ninguno de los futbolistas que pertenecen al Primer Equipo pueden salir de la Ciudad de México. Es muy común que cada vez que los jugadores reciben días de descanso elijan salir de la ciudad; sin embargo, en esta ocasión la orden fue clara y bajo el argumento de "no son vacaciones", los jugadores tienen prohibido abandonar sus hogares.

Cabe mencionar que esta decisión de no ir al Nido puede cambiar según las indicaciones de las instancias correspondientes, ya que en podría alargarse aún más o en su defecto volver a los entrenamientos de manera habitual en cualquier momento.

