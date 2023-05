Chivas recupera su viejo escudo

Suscribete a nuestra lista de difusión de Whatsapp Suscribete a nuestro canal de Telegram Suscribete a nuestro de Armonia y bienestar

GUADALAJARA, JALISCO. Chivas deja en el olvido su flamante escudo, el que se olvidó de algunos elementos básicos y que generó muchas polémicas y reclamos principalmente de los aficionados más recalcitrantes y fieles a las tradiciones en el Guadalajara.Este jueves, Jorge Vergara convocó a miembros de las barras Irreverente, Legión 1908, Estirpe Rojiblanca y La Reja para mostrarles que la dirigencia determinó regresar a sus bases y dejar atrás el polémico emblema.Al pasar los líderes de las barras, estos cortaron un listón emblemático para dejar caer una lona con el viejo escudo y la leyenda "Por la afición", lo cual causó alegría en el colectivo rojiblanco.Previo al evento, los aficionados rojiblancos aceptaron con gusto una taquiza que la dirigencia les organizó."Ustedes (las barras) representan al grueso de la afición y son quienes en cada juego están en el estadio apoyando al equipo y muestran la constancia como aficionados, es muy importante porque después de estar preguntando mucho a la afición, llegamos a esta conclusión" aclaró el dirigente, revelando que en encuestas realizadas al público del Guadalajara, el 90 por ciento de ellos estuvo a favor del regreso del viejo logotipo."Regresamos el escudo, en chivas sabemos reconocer, la gente opinó y a pesar del costo que significa, tenemos que cambiar todo y vale la pena porque Chivas se debe a su afición, muchas gracias y (el escudo) está de regreso", dijo, explicando que este cambio implicará un alto costo para Chivas."Hemos tratado de mejorar, queremos la excelencia y la cancha (lo ha demostrado) salvo el sábado pasado; fue saludable (perder), pero el record no se lo quita nadie (a Chivas)", explicó Vergara Madrigal."No fue fácil, la gente se quejaba por los costos, pero qué bueno. Ahora que estamos de superlíderes, no tenemos bronca de que se comuniquen con nosotros, a final de cuentas esto se enriquece y nos ayudan, si no hubiera existido resistencia, nos hicieron ver que no funcionaba y lo echamos para atrás", abundó sobre la modificación, la cual fue ampliamente ovacionada.En un tono más congruente se mostró Eliseo Ruiz, líder del grupo "Resistencia Chiva" y quien enarboló una guerra mediática a través del internet en contra del nuevo escudo, señalando que "no importa quién sea el dueño del equipo, lo que importa es que se respeten las tradiciones", dijo al tomar el micrófono.El cambio se hizo inmediato en la página de internet de Chivas, pero en el uniforme del equipo, dicho cambio se hará vigente hasta el próximo torneo.EL UNIVERSAL