Chivas compensará a afición afectada por cierre de estadios

Luego de la decisión de cerrar los estadios para la Jornada 10 del Clausura 2020, la directiva de Chivas definió la manera de recompensar a los aficionados que se quedaron con boleto sin poder utilizar para la disputa.





Así que habrá una bonificación para los que se quedaron sin utilizar su lugar en los cinco encuentros que no se jugaron en el Estadio Akron el torneo anterior, cancelado debido a la pandemia que existe en México y el mundo.





A la afición que no logró ingresar, por lo que Chivas repondrá la entrada para otro encuentro, es decir, ante un rival de segunda categoría para el torneo Clausura 2021 en una zona de mayor costo.





En el caso de los abonados, Chivas informó que no habrá venta de chivabonos para el Guard1anes 2020, pero en la reapertura de venta de bonos para el año 2021, aquellos que tuvieron bono del Clausura 2020 recibirán bonificación por los cinco juegos que no se realizaron, y no sufrirá incrementos e incluso con el privilegio de la camiseta de juego de manera gratuita.





´Sinceramente no tenemos palabras que expresen lo agradecidos que estamos contigo por lo comprensivo y leal que has sido en esta situación en la que estamos todos juntos buscando salir adelante´, escribió de la directiva rojiblanca en un comunicado.