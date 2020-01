Chicharito vuelve a cruzar el charco en busca de su... ¿última aventura?

Javier Hernández, más conocido como Chicharito, vuelve a cruzar el charco. El delantero mexicano había pedido a su anterior club, el Sevilla, salir en el mercado de fichajes invernal y su petición ha sido atendida. Chicharito no ha encontrado, desde que aterrizara en la ciudad española a principios del año pasado, ni la mejor forma física ni la necesaria confianza de sus respectivos entrenadores. Un gol en Liga y otros dos en Europa League son los registros que deja atrás en el club de Nervión el mexicano. A sus 31 años, se puede deducir que Chicharito ha dejado atrás también, como mínimo, la élite del fútbol europeo. Vuelve a Norte América, de donde salió en 2006 procedente del Guadalajara, para buscar, probablemente, una de sus últimas aventuras futbolísticas. Quién sabe si la última. Aunque eso precisamente es lo que, parece, no quiere Javier Hernández. Al contrario. El delantero dice que no ha ido a Estados Unidos para disputar la MLS pensando en su retirada.

Fue el pasado 21 de enero, a las 17.00 horas, cuando el fichaje de Javier Hernández por el LA Galaxy se hizo oficial. Un equipo al que va pensando en que va a poder disfrutar de los minutos que no ha disfrutado regularmente durante los últimos meses en Sevilla, que afrontará lo que queda de temporada sin Chicharito. Lo que no significa que Hernández no participará en la eliminatoria ante el Cluj. Según la casa de apuestas Betway, la victoria del cuadro sevillista en ese encuentro de ida de la Europa League se cotiza con un momio de -118 a fecha de 24 de enero. Antes de recalar en Nervión en mitad de la temporada anterior, Hernández había salido de un West Ham con el que solo había jugado dos partidos de liga y había anotado un solo gol. Y eso después de que tanto en la temporada 2018/2019 como en la 2017/2018 sus actuaciones significaran a menudo goles para su equipo. Solo en Premier League, el atacante mexicano anotó en ese periodo un total 16 goles. Algunos de ellos muy importantes. Decisivos para que el West Ham sumara puntos. Esos días forman parte ya del pasado y todo lo que vino después no ha debido ser fácil para Chicharito.

Un delantero vive de anotar goles y eso es precisamente lo que no ha hecho Javier Hernández en 2019. Ahora, 2020 le vuelve a dar otra oportunidad de resarcirse consigo mismo y de demostrar que todavía tiene gol. Que todavía puede ser ese delantero que llegó a celebrar goles (muchos) con la elástica de un histórico como el Manchester United y también con la del equipo que ha dominado Europa durante el último lustro: el Real Madrid. Con el que primero jugó un total de 157 partidos y un total de 8305 minutos. Su bagaje goleador global se quedó en 59 goles, acompañadas de 20 asistencias. Chicharito anotó aproximadamente 0.4 tantos por partido en un periplo con los Diablos Rojos donde compartió vestuario con estrellas mundiales como Wayne Rooney. En el Madrid, por el que fichó en el último día de mercado en verano de 2014 y donde estuvo un año, tampoco le fue mal teniendo en cuenta que tenía que luchar por un puesto con gigantes como Benzema, Bale o el mismísimo Cristiano Ronaldo.

España y Alemania, su mejor momento

Con el equipo de la capital de España a Chicharito le tocó jugar unos cuartos de final de Champions en los que no pudieron estar dos de los atacantes titulares: Bale y Benzema. En esa eliminatoria ante el Atlético de Madrid, con quien también se tuvo que ver las caras en la final de la Supercopa de España hace unos días, Hernández acabó convirtiéndose en el héroe de la noche anotando el gol decisivo que daba el pase a semifinales. Para más inri y sobre todo para júbilo de la afición madridista, aquel tanto llegó en el último suspiro del encuentro. En el minuto 88, Cristiano Ronaldo se internó en el área, buscó y encontró a Chicharito dentro de ella, y este último, a puerta vacía no falló para anotar el que era su primer gol en Champions con el Real Madrid. Aquella explosión de felicidad, aquel fervor en el Santiago Bernabéu, seguramente forman parte de los mejores recuerdos de Javier Hernández como futbolista. De ellos forman parte, a la vez, un total de nueve goles y nueve asistencias en la máxima categoría del fútbol español. De allí, emigró a Alemania y no lo hizo mal: anotó con el Bayer Leverkusen 39 goles en 76 partidos. Las buenas experiencias y las buenas sensaciones en el Real Madrid y el Bayer las dejó atrás hace unos años. Chicharito tiene ante sí tiene la ocasión, en la MLS, de volver a renacer. De volver a recuperar los minutos perdidos. De no hacerlo, esta podría ser su última aventura en el fútbol.