´Chicharito´ pide no compararlo con Vela por acudir a MLS is Back

Luego de que LAFC dio a conocer que Carlos Vela no jugará el torneo 'MLS Is Back', debido a que no quiere poner en riesgo a su familia por la pandemia de COVID-19, Javier Hernández pidió que no hubiera comparaciones.

Durante una conferencia de prensa y ante la decisión del exjugador de la Real Sociedad, ´Chicharito´ Hernández pidió que no los compararan, pues él si disputará el certamen a pesar de que también tiene un bebé en casa.

´Tenemos una muy buena relación. No es que yo tomé la decisión correcta y él no. Necesitamos ser muy respetuosos. Sólo nosotros sabemos lo que sucede con nuestras vidas y nuestras familias´, detalló.

De igual manera, Hernández enfatizó que fue una decisión difícil de tomar, sin embargo, la ayuda de su cuñada facilitó todo.

´Fue una decisión difícil, pero nosotros contamos con la ayuda de mi cuñada que viajó de Nueva York. Es complicado, pero yo quería venir y tratar de ganar este torneo. Lo discutimos en casa y fue nuestra decisión´ afirmó.

El máximo anotador de la Selección Mexicana recalcó que no habría tomado ningún riesgo si no se sintiera seguro, pues los protocolos sanitarios son los mejores.

´La vida no es perfecta pero reitero, si no me sintiera seguro, no estaría aquí´, añadió.