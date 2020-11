Chicharito afirmó que Gracias a Diego Dreyfus su carrera no ha fracasado

Durante una conferencia de prensa, Javier 'Chicharito' Hernández afirmó que se está convirtiendo en una persona responsable para no tirar al abismo su carrera, y aseguró que en gran parte se lo debe a su coach de vida Diego Dreyfus.

Luego de anotar gol en el empate entre el LA Galaxy y Seattle Sounders, CH14 comentó que ´aunque todo se ve completamente negativo y de la chingada´, Dreyfus ha podido ayudarlo muy profundamente a no echar a perder por completo su carrera.

´Desde que me lastimé ya venía trabajando con la responsabilidad de mi vida. Este año ha sido completamente negativo para mí. Estoy tomando en vida decisiones con mucha responsabilidad para sacar lo mejor mí y brindarle la confianza que este equipo (LA Galaxy) me ha dado´, expresó el delantero.

De igual manera, sobre la supuesta duda que existe sobre la paternidad de su primer hijo con su pareja Sarah Kohan, aclaró que esa serie de rumores él las provocó.

´Toda la gente dice que mi hijo no es mío, no sé hasta dónde dejé de llevar esa comunicación. Gracias a él mi carrera no se ha ido a la chingada´, añadió.