´Cata´ Domínguez compartió su experiencia con COVID-19

Tras abandonar el hospital por sufrir una fuerte pulmonía ocasionada por residuos del virus COVID-19, el jugador de Cruz Azul, Julio César Domínguez, dijo que se siente de la 'verg...' vivir la compleja situación del virus.





El futbolista cementero detalló cómo vivió el coronavirus y, de acuerdo con la opinión de los especialistas, las secuelas, a pesar de ser asintomático, se agravaron debido a que el zaguero de La Máquina tenía las defensas bajas, por lo que contrajo otra bacteria que empeoró la infección pulmonar.





También, mencionó que la constante actividad deportiva provocó que el futbolista no sintiera los síntomas graves, sin embargo, presentó secuelas posteriormente. De igual manera, enfatizó lo difícil que fue vivir la enfermedad.





´Entonces sí prevenir, porque, no es que quiera decir que me dio a mí ahorita, siendo un deportista pero le puede dar a cualquier persona. Ojalá y no porque la verdad se siente de la ver... perdón pero se siente mal porque uno joven, deportista y sintiendo así, me he dado cuenta de todas las personas que lamentablemente han fallecido´, expresó.