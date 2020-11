´Canelo´ Álvarez está dispuesto a pelear en Navidad

Tras el reciente conflicto legal que protagonizó Saúl 'Canelo' Álvarez con su expromotora, Golden Boy Promotions, el pugilista tapatío afirmó que no descarta pelear en diciembre, durante una entrevista con Azteca Deportes.

Pese a las disputas que le han impedido organizar una pelea, el Canelo resaltó que no quiere terminar el 2020 sin subirse a un ring, por lo que comentó que espera que la siguiente semana pueda tener algún duelo pactado, para poder anunciarlo a la afición.

´No me importa si es el 19 o Navidad, no me importa, lo que quiero es pelear este año y cualquier día. Para mí, cuando hay que trabajar hay que trabajar y estoy dispuesto a sacrificar cualquier cosa´, expresó Álvarez para Azteca Deportes.

De igual manera, el boxeador azteca destacó que su principal objetivo es que la gente vea grandes peleas, pues existen muy buenos peleadores.

´Vamos a ver cuál de ellos se acomoda más y está listo para diciembre, que sea una buena pelea, que regrese Canelo con una buena pelea de campeonato´, agregó el boxeador, para el medio ya citado.