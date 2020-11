Canelo Álvarez anunció su regreso ante Callum Smith

A través de sus redes sociales, el pugilista mexicano, Saúl ´Canelo' Álvarez, anunció su regreso al ring para enfrentar a Callum Smith el próximo 19 de diciembre, en lo que será su primer pelea como agente libre tras llegar a un acuerdo con Golden Boy Promotions y DAZN.

Esto luego de que el boxeador tapatío demandó al canal de streaming y la promotora por incumplimiento e interferencia de contrato. Sin embargo, se mostró emocionado ante la oportunidad de pelear contra el invicto británico.

Durante una conferencia por Instagram Live, Saúl Álvarez hizo oficial la batalla frente a Smith, junto a su mánager y entrenador, Eddy Reynoso, e informó que la transmisión de la contienda será emitida por TV Azteca.

De igual manera, el ´Canelo´ resaltó que desea seguir creciendo como boxeador, por lo que la pelea contra Smith, quien está catalogado como el mejor en las 168 (libras), representa una batalla ´contra uno de los mejores de esa división´.

´Me siento muy contento porque al final es lo que queremos en nuestra carrera, seguir avanzando, seguir siendo los mejores y es algo satisfactorio para nosotros como equipo el poder anunciarles esto y tener la oportunidad de que el 2020 no se vaya así nada más sin una pelea del Canelo´, agregó el pugilista azteca.

Aunado a esto, comentó que Callum es un rival de mucho cuidado, pues tiene la mayor parte de sus victorias por nocaut, por lo que no será nada fácil, aunque reiteró estar trabajando fuerte para que vengan más peleas con este tipo de riesgos.

Por su parte, Reynoso añadió que al ganarle a Callum Smith, el mexicano se convertiría en el primer boxeador latino en ostentar tres títulos The Ring.

???? Este 19 de diciembre será mi regreso al ring para enfrentarme a Callum Smith.



???? I'll be returning to the ring on December 19th to face Callum Smith. #TheP4PKingIsBack #CaneloSmith pic.twitter.com/HDJqK44JOF