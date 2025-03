¡Campeones! Evelyn y Mario son los ganadores de Exatlón México 2025

Después de seis meses de intensa competencia, desafíos físicos, mentales e inesperadas eliminaciones, la temporada 8 de Exatlón México llegó a su fin este domingo 23 de marzo, con dos atletas coronándose merecidamente como ganadores: Evelyn Guijarro y Mario ´El Mono´ Osuna.

Durante la gran final, dos atletas del Equipo Rojo y dos del Equipo Azul se enfrentaron entre sí en un circuito donde cada victoria les acercaba al título, y es justo decir que, en ambos casos, los finalistas dieron todo de sí.

Evelyn se lleva el campeonato femenino

La atleta azul Evelyn Guijarro tuvo que medirse en su circuito a Ingrid Treviño, de los rojos. Evelyn no tardó en tomar la delantera al ser la primera en sumar un punto de tres necesarios para ganar, pero en el siguiente circuito, Ingrid igualó la serie.

Sin embargo, la integrante del equipo azul no se rezagó, y en el siguiente enfrentamiento sumó su segundo punto, y en el cuarto duelo de cinco logró el tercero que la convirtió en la campeona femenina de la temporada.

"Todavía no me la creo, sigo en shock, me he quedado muy cerca, pero por fin los astros se alinearon, al final nunca me rendí", expresó ´Sniper´ al momento de levantar el trofeo.

Mario conquista la rama varonil

Del otro lado, vimos enfrentarse a Koke Guerrero (azul) y Mario ´El Mono´ Osuna (rojo), en una final que fue extremadamente cardiaca, y tuvo que irse hasta la última instancia para el desempate.

Koke, quien ya se alzó con el título en la temporada 5 y en las dos ediciones All Star, comenzó demostrando su favoritismo para lograr el tetracampeonato, pero Mario no se doblegó en ningún momento y continuó empatando los puntos que lograba el Hechicero.

También te puede interesar... ¡Llegó la primera! México es campeón de la Concacaf Nations League

Mario, quien compitió en su primer Exatlón tras haber comenzado en el draft, logró la remontada al empatar los dos puntos que tenía Koke, llevando la definición hasta el quinto duelo, como no podía ser de otro modo.

Las últimas cinco vueltas dejaron en claro que cualquiera podía ganar, y pese al claro nerviosismo por el renacer de su rival, Koke demostró que era el tricampeón llevándose el primer punto, pero el novato rojo no se quedó atrás. Nuevamente, con el marcador 2-2, todo se definió prácticamente en muerte súbita.

Afortunada y desafortunadamente para el público, esta final cardiaca no podía ser eterna, y en la última carrera que definía al campeón del reality, Mario terminó de consolidar su gran momento, arrebatando el punto y a su vez el título al tricampeón, y pasando de ser el novato al ganador de la competencia.

Culmina una temporada llena de emoción, sólo queda esperar que la ya confirmada 9na contienda del reality sea aún mejor.