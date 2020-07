Buscan a Sneijder y Cissé para jugar en Veracruz

Diego Bartolotta tiene grandes expectativas con respecto al Club Veracruzano de Futbol Tiburón en la Liga de Balompié Mexicano (LBM). El Presidente de la naciente escuadra jarocha, reveló para ESPN que se encuentra en busca de Djibril Cissé y Wesley Sneijder.





´Nuestras expectativas son altas y hasta ahorita lo que tenemos podría ser Cissé, si quiere regresar al futbol, y el otro sería Sneijder, que también anda buscando la posibilidad´, agregó.





También, Bartolotta comentó que cada vez son más quienes voltean al proyecto del club y le dan la seriedad que merece, debido a que es un proyecto sólido, estable: ´en este momento somos el club con mayor cantidad de seguidores; somos el equipo a vencer, se podría decir, en la Liga´, afirmó.





Además, enfatizó la veracidad del Club Veracruzano de Futbol Tiburón, pues cada paso que han dado es real; pues no le agradan los directivos que ´dicen que van a traer a medio mundo y al final de cuentas no traen lo que es, solamente ilusionan a la gente´ situación que consideró que no es válida.





De igual manera, hizo énfasis en la buena organización interna y la manera en que han trabajado para tener un equipo sólido en todos los aspectos.





´Más que nada, retomamos los colores, y todo esto que nos ha generado sin haber jugado un partido, pues, yo creo que es la buena organización y la veracidad de toda la información que nosotros sacamos, porque hasta donde tengo entendido hay un par de equipos que tal vez la inexperiencia no les deja hacer las cosas bien´, concluyó.