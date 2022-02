¡buena_suerte!

Serán 12 los ajedrecistas los que integrarán la representación de Veracruz, al concluir los Juegos Estatales Veracruz 2022 y asistirán al Regional Nacional a efectuarse en el mes de marzo.

La docena de exponentes del llamado deporte ciencia, están distribuidos en las categorías Sub 12, Sub 14 y Sub 16 en las ramas femenil y varonil, quienes triunfaron en la fase estatal en donde participaron 36 deportistas.