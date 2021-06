´Botean´ futbolistas de Orizaba; buscan viajar a Chiapas

Mendizábal Pérez criticó el que el ayuntamiento presuma de finanzas sanas, pero no tenga alguna partida destinada para ayudar a los jóvenes deportistas.

Recordó que en su momento, durante el inicio de los trabajos de la Ciudad del Futbol, expresó su deseo de que ese lugar no se convierta, como los Complejos Deportivos de la ciudad, en un sitio elitista en donde no tengan cabida los "jugadores de barrio", ya que los megacampos era el único espacio que quedaba para la práctica del futbol y en donde no se cobraba.

Mencionó que ante la situación que se vive, es necesario apostar a la formación integral de los menores y fomentar la práctica de un deporte, aunque por mínimo que sea el costo muchas familias no tienen para sufragarlo.

Indicó que la práctica del deporte fomenta en los niños y jóvenes la disciplina, el orden y el carácter.

"Si queremos menos delincuencia busquemos en el deporte valores y principios, pero hasta ahora el ayuntamiento solo ha gastado en concreto y espejitos".

