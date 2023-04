Basquetbolistas del Club CachorrOZ mostraron buen nivel

Las basquetbolistas del Club CachorrOZ de Minatitlán, Brisa Gómez y Sofía Valles, participaron ayer en el Try Out del equipo Halconas Rojas de Veracruz, celebrado en el marco de la Presentación del Club de Baloncesto Halcones Rojos en el Puerto Jarocho.

Cabe destacar que ambas jugadoras son de las más sobresalientes del equipo CachorrOZ de Minatitlán que dirige el entusiasta Adrián Andrade Muñoz, quien se mostró satisfecho por la invitación que recibieron estas dos jovencitas.

En el Try Out del equipo Halconas Rojas de Veracruz, participaron además las basquetbolistas más destacadas de la entidad, quienes tratarán de ganarse un lugar para formar parte del equipo del Puerto de Veracruz, que milita en la Liga de Basquetbol Profesional, cuyos resultados serán dados a conocer en los próximos días.

Por otro lado, hay que destacar que Nicolás Saldaña, jugador del equipo CachorrOZ Mina, tuvo una destacada participación en el Macro Regional de los Juegos CONADE, donde estuvo representando al estado de Puebla.

