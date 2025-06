Balón de Oro 2025: ¿Quién es el favorito luego de la UEFA Nations League?

La pelea por el Balón de Oro 2025 está que arde, y aunque son varios los nombres que pueden pelear el premio sin problema, todo parece indicar que este año, como en los viejos tiempos, la contienda se reducirá a dos nombres: Lamine Yamal y Ousmane Dembelé.

Si nos ponemos a evaluar la temporada desde el día uno, el extremo francés es perfilado por muchos como el actual favorito. Aunque jamás terminó de ganarse el corazón de la afición en su paso por el Borussia Dortmund y el FC Barcelona, en el Paris Saint-Germain parece haber encontrado finalmente su mejor versión.

No sólo contribuyó a extender el dominio de los parisinos en la Ligue 1, sino que fue pieza fundamental para que el club lograra su tan ansiada primera Champions League, con goles y asistencias de Dembelé en fase eliminatoria, incluyendo la final.

Sin embargo, Yamal no se queda corto en la contienda. Con tan solo 17 años de edad, el atacante ya es un referente del Barça y la selección de España, y un torneo que muchos consideraron como clave fue la UEFA Nations League.

También te puede interesar... ¡Otro título para CR7! Portugal es CAMPEÓN de la UEFA Nations League

En las semifinales del torneo, España y Francia se enfrentaron en lo que más de uno dijo que era el duelo definitivo por el Balón de Oro. Al final, la Furia Roja se llevó el encuentro con dos goles de Yamal y un Dembelé desapercibido, lo que parecía revertir la balanza.

No obstante, Yamal parece haber perdido terreno, luego de haber caído en la final ante Portugal, misma en la que no mostró su mejor versión. De haber levantado la Nations League, la contienda podría haberse inclinado del lado de Yamal, pero esto no ocurrió y, por tanto, vuelve a estar reñida.

Otros contendientes

Ojo, que los nombres de Yamal y Dembelé no son los únicos que destacan en la pelea por el premio. Otro competidor con argumentos para soñar con el mismo es Kylian Mbappé, quien en su primer año con el Real Madrid fue el máximo artillero de Europa.

También destacan compañeros de club de los propios Yamal y Dembelé, como Raphinha, que fue pieza clave del Barça y máximo goleador de la Champions League, o Vitinha, que tuvo una temporada de ensueño al haber formado parte del triplete del PSG y la Nations League de Portugal.

Actualmente, todavía queda pendiente el Mundial de Clubes dentro del calendario que considera el Balón de Oro, así que lo que ocurra este verano puede ser decisivo; sin embargo, la participación de Dembelé con el PSG está en duda luego de una lesión que lo dejaría fuera de las canchas por tres semanas.

También te puede interesar... Copa Oro 2025: la IA predice a la selección que será campeona

¿Cuándo se entrega el Balón de Oro 2025?

La ceremonia del premio individual más prestigioso del fútbol se celebrará el próximo 22 de septiembre. El último ganador fue el español Rodri Hernández, en una de las ediciones más polémicas debido al boicot del Real Madrid, que daba por ganador a su estrella, Vinicus Jr.

Lionel Messi es el jugador que más veces se ha hecho con el Balón de Oro (8), seguido de Cristiano Ronaldo (5). Entre 2008 y 2017, el argentino y el portugués eran los únicos que aspiraban al premio año con año.

Cuéntanos en nuestras redes sociales quién crees que se lo lleva este año.