Atleta master busca poner en alto a Misantla

Luego de la emergencia sanitaria por el SARS-CoV2 las diversas actividades públicas y deportivas se han estado realizando, tal es el caso del evento de atletismo que se desarrolló el pasado martes en esta ciudad de Misantla, en este encuentro deportivo se entrevistó a Luz Angelica Pérez y Carballo, reconocida atleta master misanteca que nos adelantará que estará participando en próximas fechas en una justa deportiva.

Luz Angelica Pérez y Carballo, es conocida en esta ciudad al ser un atleta master que ha puesto en alto al municipio de Misantla, tan es así que se recuerda como en el 2018 logró en su categoría a obtener un premio nacional, sin embargo, tuvo que interrumpir su actuar deportivo debido a dos problemas de salud, la emergencia sanitaria por el SARS-CoV2 y el padecimiento oncológico que afortunadamente logró vencer, siendo una guerrera no solo de las pistas.

La atleta dio una buena noticia: que muy pronto estará presente en un encuentro de atletismo. "Tenemos el día 18 de marzo l estatal en categoría master de atletismo en el cual voy a participar en 60, 100 metros y 200 metros, estamos aquí en la unidad deportiva aquí entrenando ya sea en la mañana o en la tarde estamos dando todo en sí, queremos mantener otra vez otra medalla, el estatal es para selectivo para el nacional que se va a celebrar en el estado de San Luis Potosí en el mes de julio 28, 29 y representar dignamente a mi bello Misantla, al estado de Veracruz y a todos los misantecos".

Dijo que luego de los problemas de salud que se presentaron en su camino, no ha flaqueado, pues la fe la tiene puesta para continuar, esto como un gran ejemplo para los misantecos.

"Estamos regresando, regrese con más fuerza gracias a Dios y a mi virgencita que aquí estoy y reinicie otra vez el año pasado en el que obtuve en el nacional, medalla de plata, y me sigo preparando para este año 2023, esperando que llegue con un buen resultado".





Mencionó que el atletismo no solo sea por compromiso de un rato, que los niños, profesores y padres de familia, pongan énfasis en esto pues así se tendrán generaciones alejadas de problemas sociales.

"El consejo sería que siguieran, que en sus escuelas los maestros se enfocarán un poquito más al deporte, yo se que nada más toman el deporte cada vez que hay alguna competencia, pero yo los invito a todos que no solo nada más en competencia por cumplir, sino que inculcaron que realizaran ellos en su misma escuela eventos deportivos, de voli, de básquet, de atletismo, todo esto al niño lo ,motiva, se emocionan, ellos lo primero que dicen es ´llevo mi medalla´ como les he dicho, no necesariamente la medalla sino el deseo o la motivación de seguir participando e ir pasando etapa, municipal, regional, de zona llegar al estatal o donde más quiera".





Siendo un atleta master se le preguntó, ¿piensa o tiene en mente un retiro?, "me voy a retirar cuando Dios quiera, siempre he contado con el apoyo de toda mi familia, de todos ustedes, gracias, más que nada de Dios y de mi virgen de Guadalupe que ellos son los que aquí me tiene", concluyó.