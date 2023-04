Arranca participación de Veracruz en categorías de beis

Tres representativos infantiles de beisbol de Veracruz iniciarán actividad este domingo en los Nacionales sub 13 a realizarse en Xalapa, sub 11 en Querétaro y sub 9 en Aguascalientes.

En la capital veracruzana, en el Parque Deportivo Colón se realizará a las 19:00 horas de este domingo la ceremonia inaugural, con la participación de 18 equipos, entre ellos, tres de Veracruz.

Mientras que Veracruz también participará en el Nacional Sub 11 con sede en Querétaro, que se desarrollará con la presencia de 14 representativos de igual número de estados.

Por parte de la entidad veracruzana asisten la Liga Pequeña de beisbol Beto Ávila y la Liga Regional de Medellín, quienes medirán fuerzas con representantes de la Liga Buhitos Unidos por Sonora "Unison" y Liga Kino de Sonora.

La inauguración del Nacio0nal Sub 11 está programada para este domingo en las instalaciones del Parque Querétaro 2000, en el diamante "Pedro "Mago" Septién".

Además de representantes de Baqueros de Coahuila, Tamaulipas, IMSS MXL de Baja California, Nayarit, Tijuana Municipal de Baja California, Nuevo León, Hidalgo, Guanajuato, Puebla y el anfitrión Querétaro.

Mientras que en Aguascalientes se desarrollará el Nacional Sub 9 del nueve al 16 de abril, con la presencia de 24 equipos de toda la república mexicana, entre ellos, representación de Veracruz.