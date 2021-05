Araceli Reyes y Eduardo Santillán ansiosos por correr

"Si se extraña mucho estar en la pista, salir a correr, trotar, gran parte de mi vida me he dedicado a este deporte y estar sin practicarlo por mucho tiempo, pero tengo que ser paciente porque no es por cualquier cosa, se trata de la salud", comentó.

Reyes Avelino, sigue esperando el momento en que pueda regresar al "tartán" del estadio Lázaro Cárdenas del Río, donde anteriormente practicaba todos los días.

Por su parte, Eduardo Santillán, quien ha seguido el ejemplo de su orgullosa madre, también espera con ganas tomar parte de competencias locales y regionales, donde espera tener buenos resultados como lo hacia hasta febrero del 2020, cuando tuvo su última carrera.

Por ahora, Araceli Reyes Avelino y Eduardo Santillán, se prepararan para estar en forma y esperar las indicaciones de las autoridades para volver, además de invitaciones a eventos que se realicen.

