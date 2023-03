Brian Fernández, ex rayo del Necaxa se encuentra desaparecido según los reportes desde Argentina

Todo parece indicar que la vida de Brian Fernández nunca se va a estabilizar y es que medios argentinos resaltan preocupación porque el jugador de Colón ya que por el momento está catalogado como desaparecido.

Hay incertidumbre por el paradero del jugador ya que hasta ahora autoridades encontraron un auto de alta gama desvalijado, prácticamente inservible, pero medios aseguran que el vehículo es del jugador argentino.

Medios sudamericanos, comparten información que el ex jugador del Necaxa, lleva desaparecido por varios días, ya que una vecina declaró que el coche se encuentra ahí desde hace varios días ya que el conductor de la unidad dejó el coche parado y se fue con otra persona en motocicleta.

Encontraron un automóvil BMW en Doldan y Peñaloza, barrio Alto de Noguera, de Santa Fe. Está destruido y desmantelado. Sería de Brian Fernández. El paradero del jugador es desconocido. pic.twitter.com/aFAQPWlwQa — Nacho Genovart (@NachoGenovart) March 20, 2023

No es la primera vez que Brian desaparece, hace tres años cuando recién se reincorporo al Colón de Argentina, el jugador fue castigado por no haber asistido a los entrenamientos del equipo encendiendo las alarmas por no saber del jugador, hasta que un familiar señaló que se encontraba bien.

Recordemos que Fernández tuvo un paso fugaz pero muy efectivo por el futbol mexicano, llegando al Necaxa en el 2018, jugador señalado por sus problemas de adicciones y de disciplina.

Pero en los torneros disputados con los rayos, Brian fue un goleador determinante tanto que llamó la atención de los equipos grandes de México, como América y Cruz Azul.

Después de una temporada corta con los hidrorayos, el Portland Timbers de la MLS pagaría 12 millones de dólares al Necaxa para hacerse de los servicios del jugador, Fernández se comprometió a realizar un programa para dejar las adicciones, pero no cumplió con lo cometido por lo que el conjunto estadounidense rescindió del contrato y regresó a su país.