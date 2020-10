Antonio García irá contra Pumas por negligencia médica

El ex defensa de Pumas, José Antonio García, aseguró que irá al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para iniciar un proceso contra el cuadro felino por una negligencia médica que inició en 2012.





Durante una conferencia de prensa, García afirmó que las cuatro cirugías que tiene en la cadera, con contrato vigente en el club, fueron negligencia médica debido a que no se cumplieron con los tiempos de rehabilitación, de acuerdo con información de AS.





´Le pedí al club que me dejaran ir con el doctor Pestana (América y selección mexicana). No me dejaron y terminé realizando esa cirugía con pasantes´, agregó.





Aunado a esto, José Antonio García resaltó que el club estaba consciente de dicha situación, y no lo solucionaron. Además, señaló que Pumas no se ha puesto en contacto con él, pues ´es un tema de directivas pasadas´.





Cabe recalcar que también afirmó que Rodrigo Ares de Parga, expresidente de Pumas, fue con quien se trató todo y 'nunca le dio la cara', al igual que José Ramírez, vicepresidente de operaciones, quien le dijo que ´tuvo mala suerte´.





´En junio del 2018 termina mi contrato, el club me dice que no entro en planes. Viajo a Los Ángeles y me dicen que ya no puedo jugar más, necesitaba prótesis. Posteriormente entró al tratamiento en el cual usó silla de ruedas, esto no es permanente´, concluyó.