ante_la_espera_por_querer_jugar_es_tiempo_de_prudencia

Mientras unos se aferran a seguir siendo los mismos rebeldes de siempre, a los que no les importa nada más que vivir del deporte, los contagios del Sars-Cov-2 siguen en aumento porque la sociedad en que vivimos no quiere darse cuenta que la enfermedad sigue causando estragos y con ello los intentos de las autoridades por no propagarse más.

Hasta ahora las condiciones para hacer deporte en el municipio de Coatzacoalcos, por disposiciones de las autoridades de salud y las propias del deporte, han dicho que mientras no bajen los contagios no se abrirán las unidades deportivas y con ello, la suspensión de todo tipo de actividades.