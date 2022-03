Ante ausencia de Orbellín en el Tri, ´Chacho´ Coudet: ´pensé que sería convocado´

"El caso de Orbelín quizás es más distante, desconozco más o quizás no ha tenido tantos minutos, en el último partido no había tenido participación en la Selección. Igualmente yo pensé que iba a ser convocado, no te voy a mentir, pero en líneas generales si miramos para ver si está o no está, quiere decir que tienen el nivel para poder estar.

Después hay un entrenador que tiene convocados a veintitantos jugadores y es el que toma las decisiones y solo en su cabeza sabe el porqué elige lo que elige", dijo.