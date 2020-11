Angélica Fuentes confesó que Vergara la amenazó con la afición de Chivas

Durante una entrevista para La Saga de Adela Micha, Angélica Fuentes, Exesposa de Jorge Vergara, afirmó que el dueño del Club Deportivo Guadalajara la amenazó con ´echarle a toda la afición de Chivas´, además de correrla de todos los distribuidores de Omnilife.

Al respecto, resaltó, que el también presidente del Consejo de Grupo Omnilife sí efectuó la amenaza, pues en México no tuvo ningún respaldo. Sin embargo, comentó que en Estados Unidos la apoyaron ya que ´sabían cómo se manejan las cosas en México', por ´la misoginia´.

Aunado a esto, Fuentes aseguró que Vergara decidió no aceptar sus problemas físicos, como lo era el Parkinson rígido, y prefirió culparla a ella de su mal.

´Él decidió no aceptar su problema físico que era Parkinson rígido, arrastraba la pierna, no movía el brazo cuando caminaba. En lugar de aceptarlo con la valentía que el ser humano debe hacerlo, decidió no hacerlo y culparme a mí por un mal físico. Con eso se escudó detrás de la mamá de sus dos hijas´, reveló para La Saga.

Aunado a ello, habló sobre los conflictos que enfrentó con el empresario por la custodia de sus hijas, pues aseguró que Vergara ´quería que las perdiera para siempre´, utilizando como recurso la inseminación de óvulos fecundados que tuvo para dar a luz.

´Le había dicho a un juez que yo no era la mamá biológica de mis hijas, que me hicieran una prueba de ADN para que me las quitaran para siempre, porque no quería que tuviera ni siquiera el derecho a tener una llamada telefónica con mis hijas´, añadió, al medio ya citado.