Ángel Zaldívar discute con aficionado de Cruz Azul

Ángel Zaldívar, delantero de Puebla, no dudó en responderle a un aficionado de Cruz Azul, luego de que lo confrontará por declarar que no sería justo darle el título a la ´Máquina Celeste´.

"Si lo acaban ahorita, yo creo que queda ahí sin saber quién pudiera haber sido Campeón, porque todos los que entren a Liguilla tenemos las mismas posibilidades. Creo que ahí quedaría en blanco", expresó el futbolista.

Ante estas declaraciones, comenzó la polémica en redes sociales y un aficionado celeste hizo alusión a que el ex atacante de Chivas era un desconocido, pues publicó: "¿Quién es Ángel Zaldívar y por qué no me está sirviendo un café?".

"Hola Raúl, soy Ing. Industrial y jugador de futbol que ama lo que hace. El día que gustes te sirvo un café y me cuentas quien eres y qué haces porque yo tampoco te conozco, no entiendo cómo una persona con tu audiencia usa esa frase para sentirse superior", respondió el futbolista mexicano en su cuenta de Twitter.

El fanático del Cruz Azul, no se quedó atrás y externó: "Cuando escribas de Cruz Azul y Santiago Giménez favor de lavarse bien las manos. Si a la Liga holandesa y otras dieron el título al líder, ¿por qué a Cruz Azul no se lo puede llevar acá en la Liga MX?".

Dicha declaración provocó que los aficionados de Zaldívar se le fueran encima y el aficionado diera por concluida la confrontación.