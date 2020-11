Andrés Lillini revira a los detractores de Pumas

Durante una entrevista para W Deportes, el entrenador de los Pumas de la UNAM Andrés Lillini, envió un mensaje a todos los detractores del equipo en el presente Apertura 2020 de la Liga MX.

En esa línea, Lillini puntualizó que espera que todos aquellos que no están muy contentos con el juego del equipo, espera que analisen las cosas en base a las circunstancias y situaciones.

"A la gente que no opina bien de nosotros, les pediría que el análisis no cambie de acuerdo a las circunstancias. No somos los mejores ni los peores, pero sí somos diferentes", expresó.

"Yo no creo que seamos menos que muchos. Las inversiones las respeto pero lo nuestro es otra cosa. El equipo se revalorizó porque ellos han llevado adelante esto", añadió.

Cabe recordar que Pumas enfrentará a Cruz Azul en la última jornada de la fase regular del Apertura 2020, en la cancha del Estadio Azteca, en el duelo correspondiente a la jornada 17 de la Liga MX, en donde se jugarán su pase de manera directa a la Liguilla.