Ana Gabriela Guevara responde a las acusaciones en su contra

Ana Gabriela Guevara, directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), emitió su postura con respecto a las acusaciones en su contra, debido a las irregularidades que se presentaron en la disposición de los recursos de la organización que dirige.

A través de un comunicado de prensa, Ana Gabriela Guevara negó que exista alguna irregularidad y aseguró que siempre ha actuado conforme a lo que dicta la ley.

´Quiero puntualizar que siempre me he apegado a la legalidad y he instruido de igual manera al personal de Conade para que así mismo se conduzca. Respecto a la contratación de servicios para esta entidad, se han seguido los procedimientos administrativos y normatividad correspondiente´, detalló Guevara.

A su vez, afirmó desconocer las acusaciones están en manos de la FGR y comentó que en caso de existir alguna denuncia, en su momento conocerá de ella, sin embargo, recalcó que a la fecha no existía ningún citatorio en su contra.

Cabe señalar que la Secretaría de la Función Pública (SFP), mantiene actualmente una carpeta de investigación para definir si existen responsabilidades en las irregularidades de los recursos en la Conade.