América: nuevo directivo de fuerzas básicas habría visitado Coapa

A pesar de que todavía no se oficializó el nombramiento de Raúl Herrera como nuevo directivo de las Fuerzas Básicas en América, el español ya estaría conociendo las instalaciones de Coapa.

Cabe señalar que Herrera posee 17 años de trayectoria en Villarreal y arribó a México para asumir la responsabilidad de los equipos inferiores de las Águilas, por lo que gestionará desde la Sub 15, Sub 17 y Sub 20.

Aunque trascendió que, por el momento, solo estará trabajando con las categorías Sub-17 y Sub-20 debido a la situación que se vive en el futbol mexicano por la pandemia de COVID-19.

Esto luego de que el día de ayer, la directiva del América informó la salida de Alfredo Tena, quien era el Director de Fuerzas Básicas desde el 2017.