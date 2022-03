Amaury Vergara le niega saludo a José Luis Higuera: ´no te me vuelvas a acercar´

En el video, se ve como ambos personajes se encuentran a las afueras del Salón de la Fama de Pachuca, mientras Vergara daba algunos autógrafos a la afición; cuando Higuera intentó darle la mano al también director de Grupo Omnilife, este le negó el saludo.

"Amaury ¿Cómo estás? ¡Qué gusto saludarte!", dijo José Luis Higuera.

Noticia Relacionada Se reúnen directivos de la Liga MX y la FMF con diputados por riña en Querétaro

"No, no me saludes tú. Es más, no te me vuelvas a acercar nunca más", expresó Amaury Vergara.

José Luis Higuera fue relevado del cargo de directivo del Club Deportivo Guadalajara desde el 24 de julio del 2019, destituido en ese entonces por Amaury Vergara.