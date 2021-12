al_extremo

Esta situación dejó mucho qué desear por parte de los organizadores que no previeron esta situación aunque la ventaja fue que no hubo un gran número de asistentes que no sufrieron por las altas temperaturas y por la carencia de aire acondicionado; además, elementos como Anaid Violeta López Mejía, se ´apiadó´ de los miembros de la prensa e invitó aguas y refrescos, una tarea que no le correspondía.

Los combates fueron de fogueo en cuestión amateur y profesionales donde los ganadores y perdedores aceptaron el veredicto de los jueces quienes hicieron un buen papel.